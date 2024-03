Konflikt mes grupesh, dy në kërkim – policia me detaje shtesë për vrasjen në Prishtinë Policia e Kosovës ka dhënë detaje për vrasjen e mbrëmshme në Prishtinë, ku e plagosur mbeti edhe një grua. Përmes raportit 24 orësh, policia bën me dije se rasti ka ndodhur pas një konfrontimi mes dy grupeve, shkruan lajmi.net. Lidhur me rastin dy të dyshuar janë në kërkim policor. “Prishtinë 26.03.2024-21:20. Dyshohet se pas një…