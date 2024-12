Konfiskohen mbi 105 mijë euro në Gjilan, arrestohet një i dyshuar Policia e Kosovës në koordinim edhe me Prokurorinë Speciale të Kosovës me datë 09.12.2024 ka realizuar planin taktik, pasi janë pranuar informacione se në rajonin e Gjilanit disa persona të dyshuar janë duke tentuar të vënë në qarkullim shuma të mëdha të parave të falsifikuara. Lidhur me rastin gjatë veprimeve hetimore në mënyrë të kontrolluar…