Konfiskohen armë zjarri në Rugovë, arrestohet i dyshuari Një person është arrestuar në Deçan pasi policia i ka konfiskuar një AK-47 me 58 copë fishekë dhe një armë zjarri 20-she me 22 copë gëzhoja. I dyshuari me vendim të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt. “Rugovë, Pejë / 17.02.2024 – 19:37. Pas disa të shtënave me armë zjarri, policia tek i dyshuari mashkull…