Konfiskohen 67 kilogramë marihuanë në Rahovec, arrestohet një person

Sot rreth orës 14:00, policia me të marrë informatën se një person në Rahovec ka në posedim sasi të substancave narkotike ka bastisur një shtëpi.

“Nga realizimi i këtij operacioni kontrolli dhe bastisjeje ka rezultuar me gjetjen dhe konfiskimin e tri (3) çantave/paketimeve najloni, me ngjyrë të zezë të mbushura me substancë në formë bari ngjyrë e gjelbër, e dyshuar si substancë narkotike e llojit Marihuanë dhe pesha e tyre ka rezultuar të jetë 67 kilogram”, thuhet në kumtesën e policisë.

Njësitet kompetente policore, përfshirë edhe ato të krimteknikës thuhet se kanë kryer procedurat e nevojshme në vendin e ngjarjes për sigurimin e dëshmive materiale ku është arritur të arrestohet një person, i cili me urdhër të prokurorit është dërguar në mbajtje. /Lajmi.net/