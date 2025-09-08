Konfiskohen 40 kg duhan të kontrabanduar në Kaçanik
Njësitet policore në Kaçanik, gjatë patrullimit rutinë, kanë ndaluar një veturë me dy persona të dyshuar kosovarë, të cilët po qarkullonin në mënyrë të dyshimtë. Gjatë kontrollit të automjetit, zyrtarët policorë kanë zbuluar sasi prej rreth 40 kilogramë duhan, i cili dyshohet se ishte i kontrabanduar, pasi nuk kishte dokumente përcjellëse. Pas verifikimeve fillestare, policia…
Lajme
Njësitet policore në Kaçanik, gjatë patrullimit rutinë, kanë ndaluar një veturë me dy persona të dyshuar kosovarë, të cilët po qarkullonin në mënyrë të dyshimtë.
Gjatë kontrollit të automjetit, zyrtarët policorë kanë zbuluar sasi prej rreth 40 kilogramë duhan, i cili dyshohet se ishte i kontrabanduar, pasi nuk kishte dokumente përcjellëse.
Pas verifikimeve fillestare, policia ka arrestuar të dyshuarit dhe ka sekuestruar duhanin. Në konsultim me prokurorin kompetent, dy personat janë liruar pas intervistimit, ndërsa vetura u është kthyer.
Duhani i konfiskuar është dorëzuar tek Dogana e Kosovës për procedura të mëtejshme ligjore dhe hetimore.