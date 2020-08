Konfirmon Skender Hyseni: Grenell mbetet ‘fuqishëm’ i angazhuar në dialog

Koordinatori shtetëror për dialogun, Skender Hyseni, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në SHBA, ka zhvilluar sot një bisedë telefonike me emisarin special të presidentit Trump për dialogun, Richard Grenell.

Hyseni ka thënë se biseda telefonike është zhvilluar në pamundësitë takimit, pasi që ambasadori Grenell ishte në Kaliforni e jo në Uashington, shkruan lajmi.net.

Ai ka treguar edhe detaje nga biseda që kishte me Grenell, ndërsa ka treguar se me të ka diskutuar gjatë për çështjen dialogut Kosovë-Serbi, që sipas tij duhet të përmbyllet me njohje reciproke.

“Bisedën e përqëndruam në aspekte të veçanta të zhvilimeve në Kosovë dhe rajon. Amasadori Grenell mbetet i përkushtuar dhe i angazhuar fuqishëm rreth dialogut Kosovë-Serbi i cili duhet të përmbyllet me njohje të ndërsjellë. Normalizimi i raporteve përmes zhvillimit ekonomik dhe mbështetja e projekteve investive mbeten ne fokus të agjendës dhe pëkushtimit të Ambasadorit Grenell”, ka shkruar Hyseni.

