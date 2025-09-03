Konfirmon Policia: Në veri u shkruan grafite kërcënuese ndaj Kurtit

03/09/2025 10:04

Në veri të Mitrovicës janë shkruar grafitë me përmbajtje kërcënuese me jetë për kryeministrin në detyrë, Albin Kurti.

Këtë e konfirmoi për lajmi.net, zëdhënësi i Policisë për veriun e Mitrovicës, Veton Elshani.

Ai ka thënë se nuk ka të dyshuar e as arrestuar, teksa shtoi se i njëjti shkrim më herët është publikuar në rrjetin social Telegram.

“Mbrëmë pas orës 21:00 në rrugën Vasilije Ostrovski në veri të Mitrovicës, në mur është shkruar një shkrim adresuar kryeministrit Kurti. Pas konsultimit me prokurorin kujdestar është inicuar rast kanosje. Nuk ka të dyshimtë e as të arrestuar. Shkrimi i njëjtë me pamje grafike ishte vendos më herët në rrjetin social Telegram”, tha Elshani.

