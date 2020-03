Konfirmon McGregor: Bisedimet me Pacquaio po vazhdojnë

Conor McGregor ka zbuluar se ekzistojnë bisedime me Manny Pacquaio për një duel të mundshëm boksi.

McGregor synon të përballet me Pacquaio në rikthimin e tij pas përballjes me Donald Cerrone, transmeton lajmi.net.

Irlandezi po synon një rikthim në ringun e boksit, pas luftës së tij që do ta zhvillojë në mbrëmjen e UFC 246.

McGregor është duke u përgatitur që të përballet me Cerrone në Las Vegas, gjatë së shtunes.

Ai gjithashtu ka zbuluar se ka bisedime me boksierin filipinas, për një duel boksi.

“Bisedimet me Pacquaio kanë vazhduar. Aspirata ime është të fitoj tituj të boksit. Mendoj se do të ishte fenomenale kjo arritje. Do ta arrij këtë” ka thënë ‘Notorious’, transmeton lajmi.net.

McGregor ka regjistruar edhe një herë një ndeshje boksi, kur përballej me Floyd Mayweather, duel në të cilin mposhtej. /Lajmi.net/