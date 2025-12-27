Konfirmohet nga KQZ: Ish-krerët e UÇK-së në Hagë e kanë ushtruar të drejtën e votës
Ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët ndodhen në Qendrën e Paraburgimit në Hagë, kanë marrë pjesë në procesin e votimit për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi për lajmi.net ka bërë të ditur se votimi për shtetasit e Kosovës që ndodhen në Dhomat e…
Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi për lajmi.net ka bërë të ditur se votimi për shtetasit e Kosovës që ndodhen në Dhomat e Specializuara është zhvilluar dhe përfunduar gjatë kësaj jave.
Sipas tij, personat e paraburgosur në Hagë kanë ushtruar të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar, në përputhje me procedurat zgjedhore në fuqi.
“Gjatë javës, shtetasit e Kosovës që ndodhen në Dhomat e Specializuara në Hagë kanë realizuar të drejtën e tyre kushtetuese dhe kanë votuar për zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës,” ka deklaruar Elezi.
Sot diaspora ka votuar në përfaqësitë diplomatike, kurse qytetarët që jetojnë në Kosovë do të ushtrojnë të drejtën e votës nesër./lajmi.net/