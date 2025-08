Konfirmohet: Kurti sonte do të darkojë me zyrtarin amerikan, David Baker Zëvendësndihmës Sekretari Amerikan i Mbrojtjes për Politika Evropiane dhe NATO, David Baker, ndodhet sot për vizitë zyrtare në Kosovë, ku do të zhvillojë takime me udhëheqësit më të lartë institucionalë të vendit. Gjatë qëndrimit të tij, Baker pritet të takohet në një darkë pune me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, dhe ministrin e Mbrojtjes, Ejup…