Konfirmohet, ja filmi ku do të luajnë Luizi dhe Olta Tashmë është zyrtare! Luiz Ejlli dhe Olta Gixhari bashkohen në projektin e ri filmik. Prej disa kohësh është përfolur në rrjet për një film që po bëhej gati dhe në role kryesore do të ishin dyshja më e komentuar dhe më e famshme në Shqipëri. Luiz Ejlli dhe Olta Gixhari do të jenë pjesë e…