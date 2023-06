Konfirmohet edhe viktima e tretë e nxjerrë nga lumi Lepenc

Është konfirmuar edhe viktima e tretë në veturën e nxjerrë nga lumi Lepenc, infomon Klan Macedonia.

Tre viktimat edhe pse jozyrtarisht, siç njofton ekipi i KlanM nga vendngjarja, janë anëtarët e familjes Pacolli nga Kosova, të cilët u aksidentuan ditën e shtunë në rrugën Shkup – Bllacë.

Fat në fatkeqësi është shpëtimi i njërit nga të aksidentuarit, 20 vjeçari Shkëlqim Pacolli, i cili kishte arritur mrekullisht të hidhet nga vetura, të cilën po e merret uji i rrëmbyshëm i lumit Lepenc.

Nga policia njofuan se me urdhër të prokurorisë është arrestuar shoferi 64 vjeçar nga Shkupi, i cili dyshohet se ka përplasur me veturën e tij automjetin me të cilën udhëtonin familja nga Kosova. Ndërsa nga prokuroria kanë dhënë versionin fillestar se si mund të ketë ndodhur aksidenti.