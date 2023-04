Konfirmohet: Dy futbollistë titullarë të Dritës mungojnë kundër Trepçës ‘89

Kryetrajneri i Dritës, Arsim Thaqi ka folur sot në një konferencë për media para ndeshjes me Trepçën ’89

Drita dhe Trepça ’89 do të përballen të shtunën nga ora 15:00, në kuadër të javës së 28-të në Superligën e Kosovës, shkruan lajmi.net.

Në këtë konferencë për media u konfirmuar edhe mungesa e dy futbollistëve të Dritës për duelin me mitrovicasit.

Bëhet fjalë për mesfushorin Muharrem Jashari dhe sulmuesin e krahut, Almir Ajzeraj.

Lajmi i mirë për tre herë kampionët e Kosovës është rikthimi i Hamdi Namanit dhe Almir Kryeziut.

Thaqi tha në konferencë se ekipi i tij duhet të vazhdojë me ritmin e fitoreve në rrugëtimin e tyre drejt titullit të katërt kampion në histori.

“Jemi përgatitur një javë për këtë ndeshje dhe pas fitores në ndeshjen e kaluar gjërat ishin më të lehta. Shpresoj që kemi me dhënë maksimumin që të vazhdojmë ritmin e fitoreve dhe në ktë drejtim të shkojmë drejt fundit të objektivit. Kjo është ndeshje e kthimit dhe tashmë edhe lojtarët janë të vetëdijshëm që me këto ekipet që na kanë shkaktu humbje morali i ekipit të jetë më i madh”, ka thënë fillimisht trajneri.

“Ka lojtarë që presin momentin e tyre, duke e ditur që këtë sezon ka pasur shumë mungesa tani shpresoj që edhe me lojtarët që do të aktivizohen të japin maksimumin dhe pastaj të ndihmojnë skuadrën të shënoj fitore dhe të vazhdojmë drejt titullit” ka thënë Thaqi.

“Mendoj se potenciali i Dritës e ka majt në këtë nivel dhe në këtë pozitë. Drita e ka nivelin me vazhdu në këtë ritëm, shpresoj të kemi edhe fatin me vete dhe gjanat me shku mirë të mos kemi naj lëndim apo suspendim dhe kështu si po e shohem në ndeshjet e fundit kemi një garancë që Drita është t’u shku drejt objektivit”, përfundoi ai./Lajmi.net/