Konfirmohen raportimet: AAK thërret mediat, vendos sot pasdite për koalicionin me Nismën Lajmi.net raportoi sot se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate janë pranë nënshkrimit të një koalicioni parazgjedhor. Këto raportime, i konfirmoi vet AAK tanimë, me një komunikatë për media, shkruan lajmi.net. Në të, bëhet e ditur se sot pasdite do të mblidhet Këshilli i Përgjithshëm i partisë, për të vendosur për koalicionin me…