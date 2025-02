Konferenca e Sigurisë në Mynih, Kurti shkruan për takimet: Diskutime të shumta për bashkëpunim dhe siguri

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka shkruar në lidhje me takimet që ka realizuar në Konferencën e Sigurisë në Mynih.

Gjatë këtyre ditëve, Kurti ka zhvilluar takime me liderë dhe përfaqësues të lartë shtetërorë, duke diskutuar për bashkëpunimin në fusha të ndryshme, me theks të veçantë në sigurinë, mbrojtjen dhe ekonominë.

Ai ka njoftuar se është takuar me Gjenerallejtënantin amerikan Michael Fenzen, me Kryeministren e Islandës, Kristrún Frostadóttir, me ministrin e Punëve të Jashtme të Turqisë, Hakan Fidan, me ministrin e Mbrojtjes së Kroacisë, Ivan Anušić, me ministrin e Financave të Gjermanisë, Jörg Kukies.

“Bashkëbisedime patëm edhe me emisarin e ri të Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sørensen, Kryetaren e Grupit të Miqësisë Kosovë-Finlandë në parlamentin finlandez, Tytti Tuppurainen dhe Drejtorin Ekzekutiv të Komitetit Amerikano-Hebraik, Ted Deutch. E ndërmjet takimeve, patëm edhe më shumë diskutime e shkëmbime me liderë të tjerë e miq të shumtë në hollet e Hotelit Bayerischer Hof, në darkën e shtruar nga Kancelaria e shtetit të Bavarisë, drekën e shtruar për Ukrainën, tryezën e diskutimit për taktikat hibride ruse në Evropë e drekën e punës të organizuar nga Këshilli Atlantik”, ka shkruar Kurti. /Lajmi.net/

