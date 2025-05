Komuniteti i biznesit proteston të enjten, shkak vendimi i ZRrE-së për rrymën Të enjten më 29 maj, komuniteti i biznesit do të organizojë një protestë, për të shprehur pakënaqësinë dhe shqetësimin lidhur me vendimin e Zyrës së Rregullatorit për Energji për daljen e bizneseve në mënyrë të dhunshme në tregun e lirë të energjisë. Sipas njoftimit të Odës Ekonomike të Kosovës, protesta do të mbahet nga ora…