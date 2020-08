Komunat shprehen të gatshme për hapjen e shkollave më 1 shtator

Në Edicionin Special në Klan Kosova, ai ka theksuar se është hartuar një master plan me tre modalitete dhe se komunat së shpejti do ta kenë vendimin final se me cilin skenar do të zhvillohet mësimi.

“Gjatë muajit korrik dhe këtij muaji kemi pasur takime të rregullta me ministrin e Arsimit, Ramë Likajn dhe Kryeministrin Avdullah Hotin dhe deri dje kemi punuar së bashku me të gjithë drejtorët komunalë të arsimit dhe të gjitha komunat janë shprehur të gatshme që të fillojë viti i ri shkollor në shtator me një pjesë e klasave”.

“Është hartuar master plani me tre modalitete: Modaliteti i parë është që të gjithë të kthehen nëpër shkolla dhe kjo është dëshirë e të gjithëve. Sa do të jetë kjo e realizueshme varet nga vendimi i komunave”.

“Kryetarët e komunave e kanë vullnetit që viti i ri shkollor të fillojë me modalitetin A. Mirëpo, është e pamundur që të kthehen të gjithë nxënësit me 1 shtator. Komunat do ta kenë vendimin final se në cilin skenar do të zhvillohet mësimi”.

Ibrahimi ka theksuar se nëse numri i nxënësve është jashtëzakonisht i madh [30-40], ata do të ndahen në grupe.

“Këta skenarë do të diskutohen edhe një herë dhe do të merret vendimi së bashku me ministrin Likaj dhe Kryeministrin Hoti të hënën dhe aty do të bëhet gjithçka e qartë”.

Ai ka shtuar se mësimi në distancë do të zhvillohet në ato shkolla ku ka numër më të madh të të infektuarve.