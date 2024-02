Komunat me shumicë serbe “pa dinarë” Mjediset me shumicë serbe në Kosovë po mbeten pa dinarë. Kështu së paku thonë disa qytetarë në jug dhe në veri të Lumit Ibër, të cilët provuan të tërheqin para nga llogaritë e tyre, të martën. Institucionet, si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi, heshtin. Mira nga Graçanica – komunë me shumicë serbe afër Prishtinës – nuk…