Komunat kërkojnë nga Qeveria kompensimin e mjeteve të cilat po’iu tërhiqen për kontratat kolektive

Në këtë takim kanë marrë pjesë edhe Zëvendëskryetari i AKK-së z.Xhafer Gashi, Anëtarët e Bordit z.Agron Kuçi dhe Sokol Haliti.

Me këtë rast, Bordi i AKK-së ka diskutuar me theks të veçantë për problemet që kanë komunat e Kosovës lidhur me vendimet që po dalin nga Kontrata Kolektive e ku po dëmtohen buxhetet komunale.

Siç dihet Kontrata Kolektive është nënshkruara nga ana e Qeverisë së Kosovës pa aprovimin e Komunave dhe tash pasojat nga implementimi i saj po i bartin Komunat e Kosovës.