Komunat e Kurtit morën më shumë para, por treguan më pak rezultate, thotë Deda
Analisti politik, Ilir Deda tha se “komunat e kryeministrit në detyrë, Albin Kurtit morën më shumë para, por treguan më pak rezultate”.
Deda shtoi se Kurti nuk ka marrë mësim prej dështimit të qeverisjes së tij dhe qeverisjeve lokale të partisë së tij në të kaluarën dhe në të tashmen.
“Niveli komunal varet a ka besim qajo parti në nivel qendror për me udhëheq a jo. Nëse një parti ka kapacitet qeverisës në nivel komunal dhe ka rezultate, dhe e ki një parti që në nivel qendror nuk ka kapacitet qeverisës është dëshmu që nuk ka kapacitet qeverisës në nivel komunal”, tha Deda në klankosova.
Deda nënvizoi se fundi i zgjedhjeve do të ketë impakt në çdo parti politike.