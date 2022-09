Komuna e Vushtrrisë tregon se në cilat pjesë gjendja është më e renduar pas vërshimeve

Komuna e Vushtrrisë ka njoftuar se pas reshjeve të pandërprera të shiut, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim që nga orët e mëngjesit është vënë në gjendje gatishmërie.

Në njoftimin e tyre thuhet se ekipet e kësaj drejtorie kanë dalë në terren dhe për së afërmi kanë vëzhguar situatën.

“Gjendje më e rënduar është në rrugën “Lidhja e Lezhës”, në të cilën, për shkak të mungesës së pusteave të ujërave atmosferike në një segment të saj, uji ka vështirësuar qarkullimin e automjeteve dhe qytetarëve. Me angazhimin e komunës edhe ky problem pritet të evitohet shpejt. Ekipet e DMSH-së vazhdojnë të monitorojnë gjendjen në terren, për të cilën qytetarët do të jenë të informuar me kohë”, thuhet tutje në njoftim. /KK