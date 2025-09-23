Komuna e Shtimes fsheh emrat e të punësuarve, AIP nis hetim për shkelje të ligjit
Komuna e Shtimes, nën udhëheqjen e kryetarit Qemajl Aliu, vazhdon të mos jetë transparente pasi nuk ka lejuar qasje në listat e personave të punësuar gjatë katër viteve të fundit. Për këtë rast tashmë ka nisur hetime Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP), e cila po shqyrton mundësinë e shkeljes së Ligjit për Qasje në Dokumente Publike.
Më 29 gusht 2025, mediumi online Demokracia.com i është drejtuar zyrtarisht Komunës së Shtimes me kërkesë për qasje në dokumente publike, duke kërkuar:
-
listën e të gjithë të punësuarve me kontrata të rregullta;
-
listën e të punësuarve me kontrata për shërbime të veçanta;
për periudhën 1 janar 2022 – 28 gusht 2025.
Më 5 shtator, komuna njoftoi se për shkak të “volumit të madh të dokumenteve”, nuk mund të kthehej përgjigje brenda afatit ligjor dhe shtyu afatin edhe për 15 ditë, siç e parasheh ligji. Por, edhe pas kalimit të këtij afati shtesë, dokumentet e kërkuara nuk janë dorëzuar.
Për këtë arsye, më 22 shtator, Demokracia.com iu drejtua Agjencisë për Informim dhe Privatësi me ankesë formale, duke theksuar se Komuna e Shtimes ka tejkaluar afatet ligjore dhe po pamundëson qasjen në të dhëna publike.
Në të njëjtën ditë, AIP konfirmoi se ka regjistruar ankesën me nr.1104 dhe se ka nisur procedurat e shqyrtimit të rastit. “AIP do të ju mbajë të informuar lidhur me ecurinë e shqyrtimit të kësaj ankese”, thuhet në përgjigjen zyrtare të Agjencisë.
Ligji për Qasje në Dokumente Publike obligon institucionet të japin përgjigje brenda 7 ditëve pune, me mundësi shtyrjeje deri në 15 ditë të tjera vetëm në raste të jashtëzakonshme. Mosrespektimi i këtij afati konsiderohet shkelje ligjore dhe ndëshkohet nga AIP.
Ky rast vjen pas një serie raportimesh nga Demokracia.com, e cila në vazhdimësi ka ndjekur dhe publikuar raste të punësimeve nepotiste dhe të bazuara në lidhje politike brenda Komunës së Shtimes.