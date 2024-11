Komuna e Shtimes do të bëhet me objekt të ri Kryetari i Komunës së Shtimes, Qemajl Aliu, ka nënshkruar sot kontratën për ndërtimin e objektit të ri komunal në vlerë 2.5 milionë euro, financuar nga komuna që ai drejton dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Ai ka thënë se objekti i ri i komunës do t’i hapë rrugë ndërtimit të sheshit në qendër të Shtimes…