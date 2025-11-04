“Komuna e Prizrenit s’ka pare as letër me ble”, “Qeveria na mori 25 milionë euro”: Abrashi e Totaj debatojnë për buxhetin
Kandidatët për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Shaqir Totaj nga Partia Demokratike e Kosovës, kanë zhvilluar një debat për menaxhimin e buxhetit të komunës dhe performancën financiare të qeverisjes lokale.
Abrashi ka kritikuar menaxhimin aktual të komunës.
“Komuna e Prizrenit s’ka pare as letër me ble. Nuk ka parë as letër me ble. Dru s’po kanë shkollat mu nxe”, ka thënë Abrashi për RTV Dukagjini.
Ndërsa kryetari aktual i Prizrenit, Shaqir Totaj, e arsyetoi situatën financiare me vendimet e qeverisë qendrore.
“Sepse qeveria na i ka marrë 25 milionë euro me kontratë kolektive”, ka thënë Totaj.
“Ty nuk të ka marrë asgjë. Ta ka rrit buxhetin, e ki marrë me 45 milionë, tash e 75 milionë. Ki mjete. Por problemi është menaxhimi keq i atyre mjeteve”, iu kundërpërgjigj Abrashi.