Komuna e Prishtinës pritet t’i zëvendësojë 40 kioska të vjetra me të reja Komuna e Prishtinës ka vendosur që deri në pranverën e vitit të ardhshëm do ta bëjë ndërrimin e 40 kioskave. Ata që kanë kioska të vjetra presin që t`u mundësohet ndërrimi i tyre. Ndërsa, komunarët thonë se do të ketë ndryshime edhe të lokacioneve. Hajra Gashi nga Prishtina ka rreth 40 vjet që punon në…