Komuna e Prishtinës po bën gati “Fan Zone” ku do të transmetohen ndeshjet e Botërorit Nënkryetarja e Prishtinës, Donjeta Sahatçiu ka dalë me një njoftim për ndeshjet e Kupës së Botës. Kampionati Botëror ka filluar tash e sa ditë, transmeton lajmi.net. Sot nënkryetarja e Prishtinës ka njoftuar se janë duke përgatitur ‘Fan Zone’ ku do të transmetojnë ndeshjet e këtij kompeticioni. Më poshtë lajmi.net jua përcjell njoftimin e Donjeta Sahatçiut:…