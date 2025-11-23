Komuna e Prishtinës pa buxhet, Murati e Abdixhiku debatojnë mes vete

Ai ka shtuar se gjatë një viti Kryeqyteti është mbajtur pa buxhet, duke e konsideruar këtë një “sekt popullist që shkatërrimin e vendit e ka mision”.
“Prishtinën e bllokuan. Dhe Prishtina foli e para, foli qartë. LDK-në e riktheu si parti të parë; bllokuesit i la larg… Teksa shpërndanin vitra për votë, pa ligj e pa legjitimitet, për Prishtinë, Kryeqytetin e vendit të vet, vazhduan ta mbajnë për plot një vjet. Koha e tyre po mbaron,” ka shkruar Abdixhiku në Facebook.
Nga ana e tij, Murati ka kundërshtuar Abdixhikun, duke akuzuar LDK-në për moskalimin e buxhetit në Kuvend.
Sipas Muratit, nëse buxheti do të ishte miratuar në seancën e fundit, Komuna e Prishtinës nuk do të kishte asnjë problem me financat.
“Lumir Abdixhiku, tregoju qytetarëve të Komunës së Prishtinës pse nuk e votuat buxhetin për vitin 2025! Ju vendosët që betejën politike ta bëni në kurriz të qytetarëve duke mos e votuar buxhetin,” ka shkruar Murati.
Ky debat ka filluar pasi Murati tha se Thesari i Kosovës kishte alokuar buxhetin e dhjetorit për Komunën e Prishtinës që të premten pasdite, me qëllim që të paguheshin faturat për shërbime esenciale, siç është ajo për energjinë elektrike.
Përkundër këtij alokimi, Murati ka thënë se Komuna e Prishtinës nuk kishte bërë asnjë pagesë për këto shërbime gjatë orarit të punës, duke e justifikuar këtë me arsyetimin se do të paguheshin “të hënën”.
“Fillimisht u habita, sepse kjo sjellje e tyre nuk përkonte me urgjencën që kishin paraqitur, kur kishin kërkuar alokim të parakohshëm”, ka shkruar ai në postimin e tij. Murati ka akuzuar Rama dhe nënkryetarët e tij për përdorimin e situatës për “propagandë anti-qeveri”, duke theksuar se fatura do të mund të paguhej të premten, nëse do të kishte vullnet.
Sipas tij, kjo situatë sqaron edhe arsyen pse deputetët e LDK-së, të udhëhequr nga Lumir Abdixhiku, nuk e votuan buxhetin e Komunës së Prishtinës në Kuvend.
Murati ka thënë se, për mungesë kauzash reale, ata nuk e kursyen as qytetarët e Prishtinës, duke tentuar të fajësojnë Qeverinë për situatën.
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka bërë kërkesa të vazhdueshme për zhbllokimin e buxhetit por që këto kërkesa nuk kanë sjell asgjë, pos përplasjeve me Muratin dhe akterë të tjerë të VV-së. /Lajmi.net/