Komuna e Prishtinës njofton se Ministria e Financave ka lansuar sistemin e ri të tatimit në pronë

Komuna e Prishtinës ka njoftuar se Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka lansuar sistemin e ri të tatimit në pronë, i cili zëvendëson sistemin e kaluar. Në njoftim thuhet se aktualisht sistemi ende nuk është finalizuar dhe për momentin mundëson vetëm shikimin/printimin e faturave. “Te dashur qytetarë, Ju informojmë se Ministria e Financave, Punës…

Lajme

08/08/2025 12:22

Komuna e Prishtinës ka njoftuar se Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka lansuar sistemin e ri të tatimit në pronë, i cili zëvendëson sistemin e kaluar.

Në njoftim thuhet se aktualisht sistemi ende nuk është finalizuar dhe për momentin mundëson vetëm shikimin/printimin e faturave.

“Te dashur qytetarë, Ju informojmë se Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka lansuar sistemin e ri të tatimit në pronë, i cili zëvendëson sistemin e kaluar. Aktualisht, sistemi ende nuk është finalizuar dhe për momentin mundëson vetëm shikimin/printimin e faturave (me disa vështirësi në gjenerim)”.

“Çdo veprim ose ndryshim tjetër në fatura nuk mund të bëhet deri në përfundimin e plotë të këtij sistemi të ri. Ju falënderojmë për mirëkuptimin”, thuhet në njoftimin e komunës.

Ka pasur shumë kundërshti mes komunave dhe Ministrinë e Financave për çështjen e tatimit në pronë.

Artikuj të ngjashëm

August 8, 2025

Sot vendimi i Gjykatës Kushtetuese, Kadrijaj thotë se duhet të vendoset...

Lajme të fundit

Sot vendimi i Gjykatës Kushtetuese, Kadrijaj thotë se...

Ilir Meta kërkoi lirinë, shtyhet për javën e...

Blero “shkrihet” pas të dashurës së re

“Tani po thuni jo s’osht ai anti-UÇK” –...