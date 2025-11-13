Komuna e Prishtinës me shkresë drejtuar Hekuran Muratit: Zhbllokoje buxhetin e Prishtinës
Nënkryetari i komunës, Shkëmb Manaj shkroi se adresa e vetme e bllokimit të buxhetit të kryeqytetit është Hekuran Murati dhe partia e tij në pushtet.
Reagimi i plotë:
Adresa e vetme e bllokimit të buxhetit të Prishtinës është Hekuran Murati dhe partia e tij në pushtet. Tjerat çfarë thotë ai në statuse në facebook, janë gënjeshtra të mëdha dhe tentim për ti ikur përgjegjësisë penale. Ai dhe bashkëpunëtoret e tij do të përgjigjen para drejtësisë, derisa e bllokojnë buxhetin e Prishtinës i cili është përfshirë në Ligjin për Ndarjet Buxhetore të vitit 2025.
33 milion euro, prej të cilave rreth 23 milion të hyra vetanake dhe 10 milion të grantit qeveritar janë bllokuar nga Hekuran Murati me bashkëpunëtoret e tij në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën./Lajmi.net/