Komuna e Prishtinës me shkresë drejtuar Hekuran Muratit: Zhbllokoje buxhetin e Prishtinës

Komuna e Prishtinës i ka dorëzuar sot shkresën e radhës Ministrisë së Financave për zhbllokimin e buxhetit të Kryeqytetit. Nënkryetari i komunës, Shkëmb Manaj shkroi se adresa e vetme e bllokimit të buxhetit të kryeqytetit është Hekuran Murati dhe partia e tij në pushtet. “33 milion euro, prej të cilave rreth 23 milion të hyra…

13/11/2025 15:29

Komuna e Prishtinës i ka dorëzuar sot shkresën e radhës Ministrisë së Financave për zhbllokimin e buxhetit të Kryeqytetit.

Nënkryetari i komunës, Shkëmb Manaj shkroi se adresa e vetme e bllokimit të buxhetit të kryeqytetit është Hekuran Murati dhe partia e tij në pushtet.

“33 milion euro, prej të cilave rreth 23 milion të hyra vetanake dhe 10 milion të grantit qeveritar janë bllokuar nga Hekuran Murati me bashkëpunëtoret e tij në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën”deklaroi Manaj.

Reagimi i plotë:

Adresa e vetme e bllokimit të buxhetit të Prishtinës është Hekuran Murati dhe partia e tij në pushtet. Tjerat çfarë thotë ai në statuse në facebook, janë gënjeshtra të mëdha dhe tentim për ti ikur përgjegjësisë penale. Ai dhe bashkëpunëtoret e tij do të përgjigjen para drejtësisë, derisa e bllokojnë buxhetin e Prishtinës i cili është përfshirë në Ligjin për Ndarjet Buxhetore të vitit 2025.

Sot ia kemi dërguar shkresën e radhës Ministrisë së Financave për zhbllokimin e buxhetit të Kryeqytetit!

33 milion euro, prej të cilave rreth 23 milion të hyra vetanake dhe 10 milion të grantit qeveritar janë bllokuar nga Hekuran Murati me bashkëpunëtoret e tij në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 13, 2025

Komuna e Prishtinës i dërgon shkresë Hekuran Muratit, kërkon zhbllokimin e...

November 13, 2025

Skandal i madh në Turqi, pezullohen 102 futbollistë

November 13, 2025

Dua Lipa dhe yje të tjerë i kërkojnë kryeministrit britanik të...

November 13, 2025

​FIFA merr vendim të ashpër, përjashton një komb nga Botërori 2026

November 13, 2025

“Bashkë të pathyeshëm” – FFK me video motivuese para sfidave të...

November 13, 2025

​Konfirmohet orari i EURO 2028, finalja zhvillohet në stadiumin gjigant

Lajme të fundit

Komuna e Prishtinës i dërgon shkresë Hekuran Muratit,...

Hoxha pret në takim komandantin e KFOR-it, flasin...

SHBA ndalon prodhimin e monedhës një cent pas më shumë se 200 vjetësh

Bastisje në Vushtrri: Policia sekuestron armë AK-47 dhe...