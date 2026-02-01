Komuna e Prishtinës: Ekipet janë në terren, por për shkak të ngricave qytetarët të kenë kujdes

Komuna e Prishtinës, ka njoftuar se pas reshjeve të borës, ekipet janë në terren dhe të përgatitura për të vepruar sipas nevojës që rrugët të jenë të sigurta. Për shkak të temperaturave të ulëta, ata kanë bërë thirrje për kujdes të shtuar gjatë qarkullimit, veçanërisht në zonat rurale dhe malore, ku ekziston rrezik nga ngricat…

Lajme

01/02/2026 22:20

Komuna e Prishtinës, ka njoftuar se pas reshjeve të borës, ekipet janë në terren dhe të përgatitura për të vepruar sipas nevojës që rrugët të jenë të sigurta.

Për shkak të temperaturave të ulëta, ata kanë bërë thirrje për kujdes të shtuar gjatë qarkullimit, veçanërisht në zonat rurale dhe malore, ku ekziston rrezik nga ngricat dhe rrëshqitjet e rrugëve.

“Rekomandohet:

  • përdorimi i pajisjeve dimërore,
  • ngasja me shpejtësi të reduktuar,
  • respektimi i sinjalizimit rrugor dhe udhëzimeve të autoriteteve.

Ekipet komunale do të vazhdojnë monitorimin dhe ndërhyrjet sipas nevojës, për të garantuar qarkullim sa më të sigurt”, ka njoftuar Komuna e Prishtinës. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

February 1, 2026

Prokuroria e Mitrovicës kërkon paraburgim për 10 të dyshuar për manipulim...

Lajme të fundit

Prokuroria e Mitrovicës kërkon paraburgim për 10 të...

Krasniqi: Grupi parlamentar multietnik në legjislaturën e 10-të...

“Lajmëro Policinë” – Versioni i ri i aplikacionit...

Theret me thikë një person në Fushë Kosovë