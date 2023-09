Komuna e Obiliqit njofton për “Javën e Rinisë”: Publikon listën e aktiviteteve

Komuna e Obiliqit me një një njoftim për media ka njoftuar për shënimin e javës së rinisë.

Kjo do të filloj nga 17 shtator dhe do të mbaroj me 24 shtator, shkruan lajmi.net.

Ata kanë listuar edhe aktivitetet që do të mbahen në këtë qytet.

Njoftimi i plotë:

Komuna e Obiliqit shënon Javen Rinore Drejtoria për Kulturë,Rini dhe Sport e Komunës së Obiliqit, në kuadër të Muajit të Rinisë, do të shënoj JAVEN RINORE 2023, me një numër të madh të aktiviteteve sportive, rekreative e rinore.

Java Rinore pritet të filloj me datë 17 Shtator 2023 dhe të përfundoj me 24 Shtator 2023. Drejtoria për Kulturë,Rini dhe Sport, ka realizuar gjitha përgaditjet e duhura si dhe ka përgaditur një agjendë të kësaj Jave të Rinisë, me aktivitete ku do të kenë mundësi të përfshihen të gjitha grupmoshat rinore.

Aktiviteti i parë që do të shënohet do jetë ai sportiv në Streetball “3×3 Obiliq”, për të vazhduar me aktivitetet e tjera: drama për fëmijë “Rrëfime nga Xhungla”, promovimi i shëndetit përmes vrapimit, trajnimi “Aftësimi i të rinjve në shkathësitë e buta”, Ekspozitë personale nga Betim Bregovina, Turnir në futboll me grupmoshat e reja, Shfaqja e filmit për fëmijë me titra shqip (kinema e hapur), Rekreacion në kalërim dhe hiking ne Rugovë.

Të gjitha aktivitetet mbahen nën patronatin e Kryetarit të Komunës së Obiliqit, Xhafer Gashi, nën përkujdesjen e Drejtorisë për Kulturë,Rini dhe Sport e në bashkëpunim me OJQ-të e Komunës së Obiliqit./Lajmi.net