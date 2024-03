Komuna e Mitrovicës Veriore me vendim të ri: 300 euro për fëmijët e lindur më 2024, çiftet e reja 500 euro Komuna e Mitrovicës Veriore ka vendosur të ndajë subvencione për fëmijët e lindur në vitin 2024 si dhe për çiftet e reja. Familjet e fëmijëve të lindur në vitin 2024 do të subvencionohen me 300 euro, ndërsa çiftet e reja me 500 euro. Për këtë ka njoftuar Komuna e Mitrovicës së Veriut përmes një njoftimi…