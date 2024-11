Komuna e Mitrovicës së Veriut: Po vazhdon furnizimi me ujë të pijes nëpër lagje Incidenti i mbrëmshëm në komunën e Zubin Potokut shkaktoi panik e problematika të ndryshme. Njëra prej tyre edhe rreziku i mungesës së ujit të pijshëm dhe mungesës me energji elektrike. Megjithatë, para disa minutash Komuna e Mitrovicës së Veriut ka njoftuar se në lagjet e kësaj komune po vazhdon furnizimi me ujë të pijes. “Ju…