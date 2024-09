​ Komuna e Malishevës me ceremoni komemorative për ndarjen nga jeta të drejtorit të Shëndetësisë

Ish-nënkryetari i Malishevës, Hajdin Berisha, u nda nga jeta sot.

Berisha, që në komunën e Malishevës ishte drejtor i Shëndetësisë, njëherazi edhe kryetar i NISMA-s në këtë komunë, vdiq në moshë të hershme.

Për të nderuar kontributin e tij, Komuna e Malishevës ka njoftuar një serë aktivitetesh komemorative nesër.

Nën përkujdesjen e kryetarit të komunës, Ekrem Kastrati, së pari do të bëhen homazhe në Shtëpinë e Kulturës në Malishevë, ku më pas do të mbahet mbledhje komemorative, teksa më fillim nga ora 17:00 do të mbahet ceremonia e varrimit, në varrezat e fshatit Gurbardh.

Ky është njoftimi i plotë i Komunës:

Me rastin e ndarjes nga jeta të ish-nënkryetarit të Komunës së Malishevës, Hajdin Berisha, nën përkujdesjen e Kryetarit të Komunës, Ekrem Kastrati, nesër organizohen këto aktivitete, në nderim të jetës dhe veprës së tij.

E diel, 8 shtator 2024

Në ora 14:00 – homazhe në Shtëpinë e Kulturës “Tahir Sinani” në Malishevë.

Në ora 15:00 – mbledhje komemorative, në Shtëpinë e Kulturës “Tahir Sinani” në Malishevë.

Në ora 17:00 – Ceremonia e varrimit, në varrezat e fshatit Gurbardh.