Komuna e Malishevës kërkon të bëhet repilimi i kafshëve, vlerësohet se parandalon rastet e pickimit nga rriqrat Mbi 800 është numri i personave në Malishevë që kanë kërkuar ndihmë mjekësore pas pickimit nga rriqrat. Por ky numër i të trajtuarve me ethe hemoragjike po vlerësohet se do të mund të ishte më i ulët me ndihmën e institucioneve qendrore. Nga Komuna e Malishevës tregojnë se tash e disa vite mungon procesi i…