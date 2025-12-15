Komuna e Kamenicës merr vendim: Ndalohet pirja e duhanit në hapësirat e jashtme të institucioneve publike
Kryetari i Komunës së Kamenicës, Kadri Rahimaj, ka marrë vendim që të ndalohet pirja e duhanit në hapësirat e jashtme të institucioneve publike të Komunës së Kamenicës.
Ai ka thënë se kjo urdhëres do të zbatohet në të gjitha hapësirat e hapura dhe oborret e institucioneve publike nën administrimin e Komunës së Kamenicës duke përfshirë:
Objektin e Komunës
Të gjitha shkollat fillore dhe të mesme
Çerdhet dhe institucionet edukativo-arsimore
Qendrat e Mjekësisë Familjare dhe ambulancat
Drejtoritë, zyrat dhe Njësitë vartëse dhe
Institucionet kulturore, rinore e sportive.
“Qëllimi i kësaj urdhërese është mbrojtja e shëndetit publik, sigurimi i mjedisit pa tym duhani dhe rritja e rendit e higjienës publike në hapësirat e jashtme të institucioneve publike dhe komunale”, thuhet në vendim.
Rahimaj me këtë vendim, ka obliguar Drejtorinë e administratës së Përgjithshme, që brenda 10 ditëve nga hyrja në fuqi e kësaj urdhërese, të caktoj hapësira të veçanta të jashtme të destinuara për pirje e duhanit për të gjitha institucionet publike të përmendura në pikën 2 të vendimit.
Vendimi i plotë: