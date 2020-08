Komuna e Istogut favorizon disa biznese, nuk u merr para për shfrytëzimin e pronës komunale

Toka komunale rëndom jepet në shfrytëzim të subjekteve të ndryshme me pagesë nëpërmjet një ankandi publik dhe pastaj me votim që ndodhë në Asambletë komunale. Por, disa nga Komunat e Kosovës me vite të tëra po i lejojnë disa subjekte që të shfrytëzojnë pronën komunale pa asnjë kompensim. Kësisoj komunat po humbin mijëra euro.