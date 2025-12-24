Komuna e Fushë Kosovës anulon ceremoninë “Sportisti i Vitit”, drejtori ankohet se s’ka financa – fajin ia lë qëverisjes së kaluar
Komuna e Fushë Kosovës ka njoftuar se gjatë këtij viti nuk do të mund të organizohet ceremonia tradicionale “Sportisti i Vitit”.
Lajmi është bërë i ditur nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, e cila thekson se vendimi është marrë me vështirësi, duke pasur parasysh rëndësinë që kjo ceremoni ka për vlerësimin dhe motivimin e sportistëve lokalë, raporton lajmi.net
Sipas njoftimit, arsyeja kryesore e anulimit është mungesa e mjeteve financiare. Bëhet e ditur se buxheti komunal është shpenzuar plotësisht nga qeverisja e kaluar, çka ka pamundësuar realizimin e këtij aktiviteti për këtë vit.
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport ka shprehur keqardhje për këtë situatë, duke kërkuar ndjesë nga sportistët, trajnerët dhe dashamirët e sportit. Megjithatë, theksohet se respekti dhe vlerësimi për sportin në Komunën e Fushë Kosovës mbeten të pandryshuara.
Nga komuna është bërë e ditur se ceremonia “Sportisti i Vitit” do të rikthehet vitin e ardhshëm dhe do të organizohet në mënyrë dinjitoze, ashtu siç e meritojnë sportistët e kësaj komune./Lajmi.net/