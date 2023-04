Komuna e drejtuar nga pro-serbët në Mal të Zi kërkon anulimin e njohjes së Kosovës

Tetë muaj pasi Zeta u bë komunë e pavarur, në parlamentin e saj do të paraqitet Deklarata për anulimin e Vendimit të Qeverisë së Malit të Zi për njohjen e pavarësisë së Kosovës.

Ajo Deklaratë, njeriu i parë i Zetës, Mihailo Asanoviq nga Fronti Demokratik (DF), parti kjo pro-serbe, pranon se nuk do të kishte fuqi ligjore, por duan të përcjellin se qytetarët e Zetës janë kundër politikave të qeverisë aktuale dhe asaj të mëparshme.

Ai beson se në këtë plan do t’i ndjekin edhe qytetet e tjera ku DF ka shumicë.

Njeriu i parë i Zetës thotë se kjo çështje është prioritare për ta.

“Ajo iniciativë do të paraqitet në seancën e radhës, pra gjatë muajit maj, arsyeja e kësaj iniciative tonë është se para disa ditësh Qeveria ka votuar për pranimin e të ashtuquajturit shtet i Kosovës në Këshillin e Evropës, e cila, sipas nesh, vazhdoi politikën tradhtare, në kundërshtim me vullnetin e popullit”, tha Asanoviq për TV Vijesti.

Ai kujton deklaratën e ish-kryeministrit malazez, Dushko Markoviq, nga tetori i vitit 2018 se qeveria malazeze kishte një vizion kur njohu pavarësinë e Kosovës, pavarësisht se, siç thotë ai, më shumë se 85 për qind e qytetarëve ishin kundër.

Megjithatë, ai pranon se kjo Deklaratë nuk do të kishte asnjë fuqi ligjore.

“Në kuptimin formal dhe juridik, ky vendim nuk ka asnjë rëndësi, por duam të themi se populli nuk mendon si Qeveria e Malit të Zi, si fillim duam të themi se qytetarët e Zetës nuk janë dakord me këtë vendim”, tha Asanoviq, transmeton Klankosova.tv.

Sipas ligjit, komunat nuk merren me çështjet shtetërore. Nga ana tjetër, shumë nga to tradicionalisht merren me financat, papunësinë dhe emigracionin. Në mesin e tyre është edhe Zeta, e cila së fundi ka marrë mbi një milion euro nga Qeveria për të funksionuar dhe është ende në proces të formimit të organeve dhe ndërmarrjeve vendore.

Asanoviq, megjithatë, thotë se këto probleme nuk i pengojnë ata të merren me të tjerët.

“Jam i sigurt se më shumë se 95 për qind e qytetarëve të Zetës janë kundër vendimit dhe pse duhet të mbyllin sytë para kësaj çështjeje”, tha ai.

Nga ana tjetër, në ditën e fundit të punës para festave të 1 Majit, duket se për banorët e qendrës së Zetës, Golubocit, gjërat tjera ishin më të rëndësishme.

Qytetarët e Zetës sot nuk kanë pasur humor të komentojnë nismën e këshilltarëve të Frontit Demokratik për anulimin e vendimit për njohjen e pavarësisë së shtetit të Kosovës.

Kryetari i Kuvendit të Komunës Zeta, Luka Krstoviq nga Demokratët, tha për “Tv Vijesti” se Deklarata e shpallur ende nuk është dorëzuar në arkivin e parlamentit lokal. Ai shton se ajo do të trajtohet në përputhje me Kushtetutën, Statutin dhe Rregulloren e Kuvendit.

DF ka gjysmën e këshilltarëve në parlamentin e Zetës dhe Asanoviq beson se Zeta është vetëm komuna e parë që do të deklarohet për njohjen e Kosovës.

“Jam i sigurt se kjo iniciativë do të vazhdojë në Budvë dhe në disa qytete të tjera dhe se do të përmbushë vullnetin e qytetarëve dhe këshilltarëve”, tha Asanoviq.

Qeveria e Malit të Zi e njohu pavarësinë e Kosovës në tetor të vitit 2008 dhe njohja çoi në protesta në Podgoricë, ku shpërthyen trazira. Për shkak të këtij vendimi, një nga liderët e DF-së, Andrija Mandiq, ka hyrë në grevë urie për 13 ditë.