Komuna dha 27 leje ndërtimi për shtatë muaj – S’di sa banesa u ndërtuan deri më sot në Prishtinë dhe pse s’kanë pranim teknik Prishtina shpesh herë po krahasohet me “New York-un” apo vendet e tjera ku ka ndërtesa të shumta, të bukura, të mëdha e që në fund të ditës shumë prej tyre dalin të mos jenë as të pranuara teknikisht. Shumë prej objekteve banesore në kryeqytet ngjasojnë me ndërtesa njëmend të bukura për t’u parë, por në…