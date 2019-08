Komplikimi i transferimit të Neymar te Barca është vetëm për shkak të Dembele

Barcelona do të kërkojë të bindë Ousmane Dembele të veprojë si shkëmbim në një marrëveshje për të sjellë Neymar përsëri në klub nga Paris Saint-Germain.

Të dy klubet u takuan të martën për të diskutuar kushtet e një lëvizje të mundshme për brazilianin dhe katalanasit tani do të përpiqen të financojnë transferimin.

Dembele nuk është i gatshëm të largohet nga Barcelona dhe agjenti i tij Moussa Sissoko e kishte konfirmuar atë për L’Equipe, përpara se të shprehte sigurinë e tij që francezi do të qëndrojë në ‘Camp Nou’, transmeton lajmi.net.

Më herët gjatë verës, Sissoko u takua me drejtorin sportiv të klubit Eric Abidal, i cili siguroi përfaqësuesin se pala katalanase do të llogarisë me lojtarin.

Edhe presidenti i Barcelonës Josep Maria Bartomeu pohoi se “Dembele është më i mirë se Neymar”, por gjërat kanë ndryshuar që atëherë.

PSG është e interesuar të nënshkruajë me disa lojtarë të tjerë të Barcelonës, asnjë prej të cilëve nuk dëshiron të transferohet në Francë, dhe klubi spanjoll tani do të bëjë përpjekjet e tyre për të bindur 22-vjeçarin për t’u bashkuar me kampionët e Ligue 1. /Lajmi.net/