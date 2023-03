Kompletohen çiftet çerekfinaliste në FA Cup Janë kompletuar tashmë çiftet që do të përballen në çerekfinale të FA Cup. Sot kanë përfunduar edhe katër ndeshje në kuadër të FA Cup, duke kompletuar kështu numrin prej tetë skuadrave. Manchester City do të përballen me skuadrën e legjendës së klubit, Vincent Kompany, Burnley, ndërsa Manchester United do të mirëpresë Fulhamin në ‘Old Trafford’.…