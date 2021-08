Kompletohen 32 ekipet pjesëmarrëse në Ligën e Kampionëve, nesër hidhet shorti

Sot janë zhvilluar ndeshjet e fundit të “Play Offit”, duke u mësuar kështu edhe tri skuadrat e fundit që do të garojnë në Ligën e Kampionëve edicionin e ri, shkruan lajmi.net.

Salzburg, Sheriff Tiraspol dhe Shakhtar Donetsk siguruan ‘biletat’ e fundit për në fazën e grupeve.

Nesër nga ora 18:00 në Stamboll të Turqisë do të hidhet shorti, tashmë janë përcaktuar vazot ku gjenden ekipet.

Vazoi 1: Chelsea, Bayern Munich, Manchester City, Atletico Madrid, Villarreal, Inter Milan, Sporting Lisbon, Lille

Vazo 2: Real Madrid, Barcelona, ​​Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund

Vazo 3: Porto, Ajax, RB Leipzig, Atalanta, Zenit Saint Petersburg, Benfica, Shakhtar Donetsk, Salzburg

Vazo 4: AC Milan, Club Brugge, Wolfsburg, Young Boys, Malmo, Dynamo Kyiv, Wolfsburg, Sheriff Tiraspol

Pritet një edicion i zjarrtë në Ligën e Kampionëve pasi shumë ekipe kanë bërë transferime të mëdha gjatë kësaj merkato.

Sezoni i ri në LK starton më 14/15 shtator kur luhet ndeshjet e xhiros së parë. /Lajmi.net/

So these are 4 Pots of UCL group stage Draw…My Prediction is we will get SPORTING BARCELONA and SHAKHTAR.

Predict yours 👇🏻#UCLdraw pic.twitter.com/M4UCWErERQ

— Chandra Bhushan Bhardwaj (@CBB_Milanista) August 25, 2021