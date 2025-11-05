Komplet VV-ja në funksion të Faton Pecit – pas Kurtit, sot në Mitrovicë zbarkon Konjufca

I gjithë aparati shtetëror dhe ai i VV-së janë vënë në një funksion, të mposhtin Arian Tahirin e PDK-së në Mitrovicë të Jugut. Pas vizitave gati çdo ditore të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, radhën për t’i dhënë mbështetje kandidatit të VV-së në këtë komunë, Faton Pecit, e ka nënkryetari i VV-së, Glauk Konjfuca, transmeton…

05/11/2025 09:36

I gjithë aparati shtetëror dhe ai i VV-së janë vënë në një funksion, të mposhtin Arian Tahirin e PDK-së në Mitrovicë të Jugut.

Pas vizitave gati çdo ditore të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, radhën për t’i dhënë mbështetje kandidatit të VV-së në këtë komunë, Faton Pecit, e ka nënkryetari i VV-së, Glauk Konjfuca, transmeton lajmi.net.

Sikurse zgjedhjet e kaluara, kur i gjithë aparati shtetëror ishte vënë në mbështetje të kandidatit të VV-së atëherë, Agim Bahtiri, e njëjta po ndodh edhe në këto zgjedhje.

Konjufca sonte do të jetë në dy tubime të Pecit, në Bair dhe Tavnik./lajmi.net/

