Kompania sllovene “CETIS” del me sqarim zyrtar për fletëvotimet në Mitrovicë- Reagimi i plotë
Numërimi i votave nga balotazhi i 9 nëntorit ka ndaluar në Mitrovicë të jugut.
E gjithë kjo pas dyshimeve e raportimeve për fletëvotime me numra të ndryshëm serik nga qendra e votimit.
Këto dyshime quan policinë e më pas edhe prokurorinë në vendin e ngjarjes. SI fillim prokurori Peci tha që numërimi të vazhdoj, e më pas pas vizitës së Kryeprokurorit Rexha dhe hetuesve policore në vendin e ngjarjes dhe marrjes së provave Prokuroria vendosi që qendra të mbyllet dhe të ndalojë numërimi.
E pas gjithë kësaj, KQZ-ja pati një deklarim ku tha se ka pranuar edhe një sqarim zyrtar në lidhje me njoftimin ku thuhet se pas pranimit të fotografive që tregonin gabimin, kompania ka zhvilluar një hetim të plotë të procesit të prodhimit dhe përgatitjes së të dhënave. Sipas njoftimit, hetimi ka zbuluar se problemi ka ndodhur vetëm në një nga katër kokat e printerit që shtyp numrin e vendvotimit, përderisa sistemi i kontrollit monitoron vetëm numrin serik (QR kodin), ndaj gabimi nuk është detektuar gjatë shtypjes, transmeton lajmi.net.
Kompania që ishte kontraktuar për shtypjen e këtyre fletëvotimeve, “Cetis” thekson se merr përgjegjësinë e plotë për këtë gabim teknik, duke thënë se fletëvotimet përmbajnë elemente të shumta sigurie që e bëjnë të pamundur falsifikimin apo kopjimin e tyre, transmeton lajmi.net.
Kompania shpreh keqardhje të thellë për incidentin dhe konfirmon se mbetet në dispozicion të plotë të KQZ-së për çdo ndihmë në hetimin dhe verifikimin e fletëvotimeve për të sqaruar rrethanat e rastit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sqaron se për këtë përgjigje është njoftuar Prokuroria e Shtetit.
Më poshtë gjeni reagimin zyrtar:
I/e nderuar Zotëri ose Zonjë,
Po ju shkruaj në emër të kompanisë CETIS në lidhje me pyetjet për printimin e fletëvotimeve për zgjedhjet lokale të Republikës së Kosovës, të mbajtura më 9 nëntor 2025, konkretisht në lidhje me numërimin e fletëvotimeve në komunat, Mitrovica Jugore dhe Gjakovë.
Për më shumë se 20 vjet, CETIS ka printuar fletëvotimet për zgjedhje presidenciale, parlamentare, evropiane, lokale, për kryetar komune, referendume dhe zgjedhje të tjera për vende të ndryshme anembanë botës, ndërsa që nga viti 2009 edhe për Kosovën. CETIS d.d., një nga kompanitë kryesore të zgjidhjeve të printimit të sigurt në Evropë, ofron dokumente udhëtimi, identifikimi dhe leje çarkullimi, si dhe zgjidhje gjithëpërfshirëse të gatshme për menaxhimin e identitetit dhe lëshimin e dokumenteve. Me mbi 200 vjet përvojë në printim, kompania jonë është një partner strategjik i besueshëm për kompanitë dhe qeveritë në të gjithë botën.
Pasi morëm fotografitë tuaja që tregojnë gabimin, ne kemi filluar menjëherë një hetim të plotë të të gjithë procesit të prodhimit dhe përgatitjes së të dhënave.
Për prodhimin e fletëvotimeve zgjedhore, ne përdorim pajisje të specializuara të printimit të kombinuara me teknologjinë me ngjyrë për printimin e të dhënave të ndryshueshme. Çdo kokë (pllakë) printimi është e lidhur me një njësi qendrore kontrolli që përpunon të dhënat nga baza e të dhënave. Pajisjet, të përdorura për këtë projekt, si për zgjedhjet parlamentare të këtij viti ashtu edhe për raundin e parë të zgjedhjeve lokale në Republikën e Kosovës , janë përdorur gjithashtu për shumicën e projekteve tona të fletëvotimeve zgjedhore.
Procesi ynë i prodhimit dhe kontrollit të cilësisë së fletëvotimeve kërkon verifikimin e numrit serik në çdo deng prej 50 fletëvotimesh. Çdo deng përfshin një kod QR për të siguruar që çdo qendër votimi të marrë sasinë dhe përmbajtjen e saktë të fletëvotimeve sipas planit të shpërndarjes. Përveç numrit serik, çdo fletëvotim përmban edhe numrin e qendrës së votimit. Këta dy elementë – numri serik (kodi QR) dhe numri i qendrës së votimit – shtypen nga koka/pllaka të veçanta ngjyre të pozicionuara në vende të ndryshme në fletëvotimin.
Hetimi ynë i brendshëm zbuloi se problemi i numërimit ndodhi ekskluzivisht në njërën nga katër kokat/pllakat e printerëve me ngjyrë, përgjegjëse për printimin e numrit të qendrës së votimit. Fatkeqësisht, ky gabim nuk mund të zbulohet gjatë printimit sepse i gjithë procesi i kontrollit bazohet në monitorimin e numrit serik. Nga një perspektivë teknike, kjo do të thotë që koka/pllaka e printimit, përgjegjëse për numrin e qendrës së votimit, ka pasur një keqfunksionim, gjë që nuk është zbuluar gjatë prodhimit.
Pavarësisht zbatimit të masave gjithëpërfshirëse të sigurisë dhe kontrolleve të rrepta bazuar në standardet më të larta të cilësisë dhe sigurisë, ne marrim përgjegjësi të plotë për këtë gabim, i cili në rrethana normale do të ishte pothuajse i pamundur të ndodhte. Fletët e votimit përfshijnë disa elementë sigurie që nuk mund të replikohen, prandaj besojmë se falsifikimi nuk mund të ketë qenë i mundur. Thellësisht na vjen keq që një incident i tillë ndodhi pavarësisht të gjitha masave parandaluese, përfshirë ekzaminimin personal nga ekipi juaj në ambientet tona të prodhimit.
Ne mbetemi në dispozicionin tuaj të plotë për të ofruar çdo ndihmë të nevojshme në hetimin dhe verifikimin e mëtejshëm të fletëve të votimit, me qëllim sqarimin e rrethanave të këtij incidenti.
Ju shprehim respektin tonë dhe presim me padurim zgjidhjen me sukses të kësaj çështjeje./Lajmi.net/