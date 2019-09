Kompania që po paguan 17 mijë euro për të udhëtuar në mbarë botën

Për ata që kanë vështirësi për të kursyer para, por duan të udhëtojnë, kjo me siguri duhet të jetë puna e ëndrrave, transmeton lajmi.net.

Dy kompani udhëtimesh po kërkojnë dy role “Krijues Zyrtar të Përmbajtjes”.

Kandidatët me fat do të udhëtojnë nëpër botë, do të realizojnë foto dhe video, si dhe do të marrin përsipër llogaritë nëpër rrjete sociale.

Puna përfshin udhëtime në Kanada, Aspen, Austri, Greqi, Mal të Zi dhe Ishujt e Virgjër Britanik në vitin 2020.

Përveç një rroge prej 17 mijë euro, e cila funksionon me 2 mijë euro në muaj, të gjitha shpenzimet do të mbulohen.

Për të aplikuar duhet të plotësoni formularin i cili është renditur në faqen e internetit të kompanive.

Vetëm kandidatët e moshës 21 vjeç ose më të moshuar mund të aplikojnë. Po ashtu, ju duhet të keni një pasaportë të vlefshme. /Lajmi.net/