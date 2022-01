Kompania e Muskut do të fillojë testet e vendosjes së çipave të trurit te njerëzit

Sipas ‘Guardian’, Musk premtoi se teknologjia Neuralink “do t’i mundësojë dikujt me paralizë të përdorë një smartphone me mendjen e tij më shpejt se dikush që përdor gishtin e madh”, transmeton lajmi.net.

Në reklama thuhet se punonjësit do të bashkëpunojnë me disa nga mjekët më novatorë të kësaj epoke dhe inxhinierët më të mirë, si dhe me pjesëmarrësit e parë në një provë klinike të këtij lloji.

Kompania ka implantuar me sukses mikroçipe të inteligjencës artificiale në dy kafshë – Paratë e makakut Pager dhe derrin Gertrude.

The Guardian shkruan se Musk ka një histori të gjatë premtimesh të mëdha në lidhje me Neuralink. Tre vjet më parë, ai tha se implantet e para në kokën e një burri do të instaloheshin në vitin 2020. Ndër të tjera, kreu i Tesla dhe SpaceX pretendoi se implantet do të mbusheshin me valë, por që asnjëri premtim nuk u realizua. /Lajmi.net/