Komisionit Hetimor për Rezervat Shtetërore i zvogëlohet buxheti Sipas deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje, Driton Hyseni, buxheti prej 30 mijë euro që është propozuar për komisionin hetimor, është i lartë. Kështu ka deklaruar Hyseni, të hënën në Komisionin Hetimor Parlamentar në lidhje me procedurat për furnizimin dhe menaxhimin me rezervat shtetërore, keqpërdorimet dhe abuzime e mundshme me rezervat. Pastaj, ky buxheti i propozuar fillimisht…