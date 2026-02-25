​Komisioni për të drejtat e njeriut miraton planin e punës

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Punë, Familje, Vlerat e Luftës Çlirimtare dhe Peticione miratoi në parim fushëveprimin e planit të punës të këtij komisioni. Në mbledhjen e sotme, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Artan Behrami, kërkoi që komisioni të mbikëqyrë edhe respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të personave të…

Lajme

25/02/2026 16:24

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Punë, Familje, Vlerat e Luftës Çlirimtare dhe Peticione miratoi në parim fushëveprimin e planit të punës të këtij komisioni.

Në mbledhjen e sotme, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Artan Behrami, kërkoi që komisioni të mbikëqyrë edhe respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të personave të privuar nga liria. Ai tha se komisioni duhet t’i mbikëqyrë edhe shtetasit e Kosovës që mbahen në paraburgim edhe jashtë juridiksionit të Kosovës.

“Komisioni për të drejtat e njeriut mbikëqyrë respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të personave të privuar nga liria, e cila përfshinë personat në paraburgim ose në vuajtje të dënimit nga institucionet korrektuese të Kosovës, dhe po ashtu shtetas e Kosovës që mban brenda ose jashtë juridiksionit të Republikës së Kosovës. Kemi pa që ka pas shumë raste ku në Serbi, shtetasit e Republikës së Kosovës mbahen në burgje i cili nuk ka as mekanizëm i cili mbikëqyrë respektimin e të drejtave të tyre. Kemi disa avokat që kanë qenë angazhuar dhe besoj që do të ishte në interes sikur të kishim edhe disa nene që ky komision më i mbikëqyrë, që shtetasit e Kosovës që mbahen jashtë juridiksionit të Republikës së Kosovës”, tha Behrami.

Mirëpo, deputeti i Vetëvendosjes, Salih Zyba, tha se Kuvendi ka një juridiksion dhe një autoritet mbikëqyrës vetëm për qeverinë dhe agjencitë shtetërore.

Sipas tij, propozimi i Behramit mund të cilësohet si tejkalim kompetencash.

“Ne kemi një juridiksion dhe një autoritet mbikëqyrës për ekzekutivin dhe agjencitë shtetërore; nuk kemi jashtë agjencive shtetërore. Ky Kuvend, ky mandat i joni, veç mos na kap dikush në shprehje e me na cilësu si tejkalim kompetence. Propozimin e mirëpresim të shkruar kurdo nga mbledhjet e tjera”, tha ai.

Me gjithë debatin, Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Punë, Familje, Vlerat e Luftës Çlirimtare dhe Peticione miratoi në parim planit e punës.

Artikuj të ngjashëm

February 25, 2026

Hamza pret Spiropalin: PDK vlerëson mbështetjen e Shqipërisë dhe kërkon agjendë...

February 25, 2026

Dy klinika në QKUK lirojnë nga tarifa tre euro pacientët

February 25, 2026

37-vjeçari nga Ferizaj prangoset pas urdhrit të gjykatës

February 25, 2026

Rreth 1 milion eurot e kapura në kufi, kërkohet paraburgim për...

February 25, 2026

Orbán vendos trupa për të mbrojtur objektet energjetike hungareze nga sulmet...

February 25, 2026

Zvicra do të paguajë nga 50 mijë franga për secilën viktimë...

Lajme të fundit

Hamza pret Spiropalin: PDK vlerëson mbështetjen e Shqipërisë...

Dy klinika në QKUK lirojnë nga tarifa tre euro pacientët

37-vjeçari nga Ferizaj prangoset pas urdhrit të gjykatës

Brikena-Mateos për takimin me nënën: Nuk doja të të prishja