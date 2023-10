Komisioni Hetimor për rezervat shtetërore, sot për herë të katërt synohet konstituimi i tij Sot për të katërtën herë me radhë do të tentohet të bëhet konstituimi i Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me procedurat për furnizimin dhe menaxhimin me rezervat shtetërore, keqpërdorimet dhe abuzimet e mundshme me rezervat shtetërore nëpërmjet kualifikimit të procedurës si sekret shtetëror për furnizime të tilla. Ideja për një komision hetimor lidhur me procedurat…